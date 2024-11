Dragon Ball Xenoverse 2 - Avec le DLC FUTURE SAGA Chapitre 2, Jiren devient un super vilain

Si vous êtes toujours un joueur régulier de Dragon Ball Xenoverse 2 malgré l'arrivée d'un certain Sparking Zero, vous serez ravis d'apprendre que le contenu du jeu s'est une nouvelle fois étoffé. Plus précisément, c'est la nouvelle famille de DLC FUTURE SAGA qui vient tout juste d'accueillir son deuxième DLC. Au menu, un Jiren super vilain, un Dieu de la destruction, et un nouveau personnage de l'animé Dragon Ball Daima débarquent en tant que personnages jouables, accompagnés d'une myriade de nouveautés. Nous vous laissons découvrir le trailer du DLC ci-dessous. Ce dernier est disponible dès à présent à l'achat sur Nintendo Switch et supports concurrents.