DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Nouveau DLC en vue

Lors de l’événement Genkidamatsuri, Bandai Namco Entertainment Inc. a également annoncé que DRAGON BALL: Sparking! ZERO recevra de nouveaux contenus sous la forme d’un DLC prévu dans le courant de l’année . La rediffusion du showcase de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est disponible ici.

En plus de nouveaux personnages qui seront révélés un peu plus tard, le jeu bénéficiera de nouveaux costumes, stages et modes de jeu. Parmi les personnages à venir figurent Super C-17, Bardock (Super Saiyan) et Piccolo Daimaô.

La bande originale de ce nouveau DLC sera interprétée par Hironobu Kageyama. Il s’agit de sa première contribution musicale liée à la série Dragon Ball Z: Sparking! en 18 ans, avec des paroles et une composition réalisées par Kageyama lui-même. Attendez-vous à un titre puissant, en parfaite adéquation avec les combats intenses de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Le premier mode à venir sera déployé via une mise à jour gratuite et s’intitulera « Mission 100 ». Il s’agit d’un mode solo comprenant 100 combats, avec des conditions spécifiques aussi bien pour votre équipe que pour vos adversaires, similaire à un mode présent dans DRAGON BALL Z: Budokai Tenkaichi 3. Une autre mise à jour gratuite prévue au printemps ajoutera un « Mode Survie ».

Ce nouveau contenu DLC sera disponible cet été sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC. Les versions Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2 commenceront à recevoir les DLC du Season Pass à partir de cet hiver, avec du contenu supplémentaire qui arrivera dans un second temps.