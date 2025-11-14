Nintendo Switch 2

DRAGON BALL: Sparking! ZERO - La baston est de sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Par ggvanrom - Il y a 4 heures

Avec plus de 180 combattants (transformations incluses) au roster, la fin de l'année est placée sous le signe de la baston avec la sortie ce jour de DRAGON BALL: Sparking! ZERO sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, le studio à l’origine du célèbre DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu marque le grand retour de cette série emblématique en éditions Standard, Deluxe et Ultimate. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO introduit des fonctionnalités inédites qui redéfinissent le genre, avec des combats ultra-rapides et des environnements destructibles de grande taille. Les joueurs vivront une expérience riche en action, avec des épisodes solos nostalgiques, des options de personnalisation étendues et des modes multijoueur en ligne palpitants. Chaque personnage dispose de ses propres capacités de Ki et de ses attaques destructrices emblématiques, retranscrivant l’énergie explosive de l’anime dans chaque arène. Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 incluent des modes multijoueur local et en ligne, ainsi que la compatibilité avec les commandes par mouvement, permettant aux joueurs de déclencher les attaques de leurs héros favoris grâce aux manettes Joy-Con. 

Avec la plus grande liste de personnages jamais vue dans un jeu Dragon BallDRAGON BALL: Sparking! ZERO propose plus de 180 combattants issus de Dragon Ball ZDragon Ball SuperDragon Ball GT et de plusieurs films Dragon Ball – tous inclus dans le jeu de base. Chaque personnage possède ses propres compétences, transformations et techniques, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer une multitude de combinaisons et de stratégies.

Dragon Ball: Sparking Zero
Version Switch
- Liens Partenaires -
Acheter sur amazon.fr
Acheter sur fnac.com
Dragon Ball: Sparking Zero
Version Switch 2 (GameKey)
- Liens Partenaires -
Acheter sur amazon.fr
Acheter sur fnac.com
DRAGON BALL: Sparking! ZERO
Bandai Namco

  • 14 novembre 2025
  • Inconnue
  • Inconnue

Sur le même sujet

13
Image news
Nintendo SWITCH 2 : les meilleurs jeux de novembre 2025
3
Image news
DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Détails et trailer des versions Nin...
8
Image news
DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Goku et ses amis débarquent sur Nin...