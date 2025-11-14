DRAGON BALL: Sparking! ZERO - La baston est de sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avec plus de 180 combattants (transformations incluses) au roster, la fin de l'année est placée sous le signe de la baston avec la sortie ce jour de DRAGON BALL: Sparking! ZERO sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, le studio à l’origine du célèbre DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu marque le grand retour de cette série emblématique en éditions Standard, Deluxe et Ultimate. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO introduit des fonctionnalités inédites qui redéfinissent le genre, avec des combats ultra-rapides et des environnements destructibles de grande taille. Les joueurs vivront une expérience riche en action, avec des épisodes solos nostalgiques, des options de personnalisation étendues et des modes multijoueur en ligne palpitants. Chaque personnage dispose de ses propres capacités de Ki et de ses attaques destructrices emblématiques, retranscrivant l’énergie explosive de l’anime dans chaque arène. Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 incluent des modes multijoueur local et en ligne, ainsi que la compatibilité avec les commandes par mouvement, permettant aux joueurs de déclencher les attaques de leurs héros favoris grâce aux manettes Joy-Con.

Avec la plus grande liste de personnages jamais vue dans un jeu Dragon Ball, DRAGON BALL: Sparking! ZERO propose plus de 180 combattants issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et de plusieurs films Dragon Ball – tous inclus dans le jeu de base. Chaque personnage possède ses propres compétences, transformations et techniques, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer une multitude de combinaisons et de stratégies.