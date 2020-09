Dragon Ball FighterZ - Tortue Géniale date son arrivée dans le casting

Confirmé le 18 août dernier, Tortue Géniale, aussi connu sous le nom de Master Roshi, fera son arrivée très prochainement dans le casting des combattants de Dragon Ball FighterZ. Troisième personnage du FighterZ Pass n°3, faisant suite à Kefla et Son Goku Ultra Instinct, Tortue Géniale sera officiellement disponible pour tous les joueurs à partir du 18 septembre en achat unitaire. Si par contre vous avez fait l'acquisition du FighterZ Pass n°3, il vous sera proposé en accès anticipé à partir du 16 septembre .

Nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel de Bandai Namco, accompagné d'une petite vidéo récapitulant les coups du personnage.

Available on early access for FighterZ Pass 3 buyers on September 16th and DLC Release on September 18th, please welcome Master Roshi!#DBFZ pic.twitter.com/SryEEBADUd