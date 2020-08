Dragon Ball FighterZ - Tortue Géniale rejoint le casting

Nous ayant laissé sans nouvelles depuis plusieurs semaines, Dragon Ball FighterZ refait enfin parler de lui, et plus précisément de son FighterZ Pass 3 censé rajouter 5 nouveaux personnages au casting de combattants. Alors que nous avons déjà découvert les personnages de Kefla et de Son Goku Ultra Instinct, c'est une icône des débuts de la licence qui viendra renforcer les rangs. Plus connu en VF sous le nom de Tortue Géniale, Master Roshi viendra voler la vedette de ses nombreux disciples, et malgré son âge très avancé il est encore capable d'infliger de sévères corrections à ses adversaires.

Disponible dans le courant du mois de septembre , nous pouvons d'ores et déjà apercevoir quelques-unes de ses techniques dont la très célèbre Mafuba.