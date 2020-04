Les meilleurs metroidvania de la Nintendo Switch

Nous sommes encore et toujours confinés… Peut-être que vous vous êtes lassés des jeux présents dans notre liste des jeux à faire pendant le confinement ? Dans ce cas, laissez-nous vous présenter de nouveaux jeux à tester durant cette période. Le metroidvania étant connu comme étant un genre particulièrement chronophage, c’est l’idéal !

Hollow Knight

Sorti en 2018 sur la console de Nintendo, Hollow Knight est considéré comme étant l’un des meilleurs meilleurs metroidvania de la génération. Intrigant et débordant de contenu, vous incarnerez un insecte qui cherche à découvrir la vérité qui se cache derrière la chute du royaume d’Hallownest. Un jeu qui vous tiendra en haleine pendant une soixantaine d’heures minimum ! Disponible pour 20 euros sur le Nintendo eShop.

Hollow Knight a marqué l’histoire récente du metroidvania, c’est indéniable. Par son niveau de détail, sa durée de vie plus que conséquente, sa musique excellente, son gameplay aux petits oignons et sa patte artistique originale, le jeu de la petite Team Cherry aura su attirer le succès qu’elle mérite. L’un des meilleurs metroidvania sur Switch, si ce n’est le meilleur.

Axiom Verge

Axiom Verge est un metroidvania à l’histoire complexe qui s’inspire du premier Metroid. Dans ce jeu à l’ambiance et au scénario assez sombre, vous devrez explorer des dédales remplis d’étranges créatures tout sauf amicales. Disponible pour une grosse dizaine d’euros sur le Nintendo eShop. Une suite arrivera d’ailleurs en fin d’année !

Axiom Verge est un jeu qui, contrairement à beaucoup, s’inspire bien plus de Metroid premier du nom que de Super Metroid ou de Symphony of the Night. Ainsi le gameplay peut paraître assez dépassé, et la musique parfois hésitante. Mais le jeu brille clairement par son scénario et son ambiance, tout deux très réussis.

SteamWorld Dig 2

Steamworld Dig 2 propose d'incarner Dorothy dans un Metroidvania à la sauce steampunk et western. Le but est de creuser à l'aide de sa pioche toujours plus profondément. Au fur et à mesure de l'avancée du jeu, Dorothy aura la possibilité de casser des cailloux bloquant auparavant l'accès à d'autres zones, de franchir du liquide toxique ou de planer pour atterrir plus loin. L'exploration est motivée par les nombreux joyaux coincés dans la roche. Des réactions en chaîne sont aussi possible pour faire tomber une partie de la mine. Disponible pour 19,99 euros sur le Nintendo eShop.

Le jeu de Image & Form est un metroidvania plutôt addictif. Sa mécanique de forage et sa jolie DA poussent à l'exploration.

The Messenger

Jeu s’inspirant de la série Ninja Gaiden, The Messenger est un platformer d’action-aventure qui nous fait incarner un jeune ninja qui part livrer un message au sommet d’une montagne, afin de sauver l’humanité. Ressemblant à un Ninja Gaiden dans sa première moitié et à un Metroidvania dans sa deuxième moitié, The Messenger est une vraie petite pépite disponible pour 15 euros sur le Nintendo eShop

The Messenger est un jeu accrocheur et original. Par son concept original, son écriture incroyable et son gameplay prenant, le jeu a tout pour plaire ! Drôle, plaisant à jouer, le jeu est malheureusement un peu trop court...

Cave Story

Précurseur des Metroidvania indés, Cave Story est un jeu sorti en 2004, qui revient sur Switch dans une version “+” remise au goût du jour. Dans ce jeu à la difficulté bien relevé, vous incarnez un petit robot nommé Quote qui parcourt une île volante afin de sauver les membres du peuple des Mimigas. Disponible pour 29,99 euros sur le Nintendo eShop

Cave Story a un charme assez particulier. Le jeu a plus de 10 ans, et pourtant il n’a pas pris une ride au niveau du gameplay, de sa musique ou de son histoire. Une vraie petite pépite du jeu vidéo qui reste toujours aussi fun, malgré une durée de vie assez faible et une difficulté parfois assez frustrante

Super Metroid

Disponible grâce au Nintendo Switch Online, Super Metroid est un monument du jeu vidéo. On y suit Samus Aran, qui retourne sur la planète Zebes afin de secourir la larve Metroid enlevée par Ridley. Les nombreux dédales qui composent Zebes vous tiendront en haleine pendant une trentaine d’heure ! Disponible dans l’abonnement au Nintendo Switch Online pour 19,99€ par an.

Malgré son âge, Super Metroid reste un classique qui n’a pas pris une ride. Samus obéit au doigt et à l’oeil et le level-design très bien pensé reste une référence dans le monde vaste du metroidvania. Un jeu à faire au moins une fois dans une vie !

Dead Cells

Jeu à mi-chemin entre le rogue-like et le metroidvania, Dead Cells est un jeu français où vous devrez parcourir une île rongée par une maladie. Avec un gameplay très efficace, une difficulté bien relevée et une durée de vie conséquente, vous ne verrez pas le temps passer ! Disponible sur le Nintendo eShop pour 24,99 euros.