Donkey Kong Country Trilogie - Les bandes-sons remastérisées de la trilogie arrivent en France au format vinyles

Si comme votre serviteur vous avez découvert les Donkey Kong Country sur Super Nintendo, outre la claque visuelle de l'époque, vous devez encore avoir en mémoire les excellentes bande-sons de chacun des épisodes. David Wise, Eveline Fischer et Robin Beanland nous ont laissé des titres qui 30 ans après nous font encore vibrer. Si vous êtes un amateur d'OST et de vinyles, Bigwax, Musique Pour La Danse et Just for Games viennent d'annoncer un nouveau partenariat pour sortir dans le commerce 3 nouveaux double vinyles pour (re)découvrir la bande-son des trois titres de RARE. Les trois bande-sons seront disponibles dans le courant du printemps 2023 dans toutes les bonnes discothèques. Et si vous voulez prendre les devants, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur la boutique en ligne de Just For Games.

Ces sorties vinyles sont très spéciales, ayant fait l'objet d'un travail titanesques de re-création note-à-note par Jammin' Sam Miller depuis les versions originales, afin d'obtenir la plus haute qualité sonore tout en restant parfaitement fidèle aux pistes de base.

À propos de Donkey Kong Country (Recreated Original Soundtrack) 2LP : Musique Pour La Danse est fière de présenter sa première sortie dans le domaine des OST de jeux vidéo, avec la toute première sortie physique de la très appréciée et mondialement suivie OST de Donkey Kong Country, projet de recréation mené par le compositeur et producteur Jammin' Sam Miller, basé en Louisiane. À partir de données SPC hexagonales grossièrement converties en MIDI, Jammin' Sam Miller a minutieusement recréé la bande-son de DKC, note par note, en retrouvant l'équipement original utilisé pour la créer, en traduisant le MIDI dans un contexte de studio moderne, en ajoutant des échantillons de clavier et en remixant les sons avec des effets et un mastering ajoutés. Vinyle 2 LP Couleur "Jaune Banane"

Pochette Gatefold cartonnée épaisse

Comprend la bande-son complète de Donkey Kong Country remastérisée pour le vinyle

Sous licence

Arrangement par Jammin' Sam Miller Tracklist : DISC 1 SIDE A - The Jungle Theme

Simian Segue

Jungle Groove

Bonus Room Blitz

Cranky's Theme SIDE B - Unfamiliar Territory Cave Dweller Concert

Aquatic Ambience

Funky's Fugue

Candy's Love Song

Bad Boss Boogie DISC 2 SIDE A - Monkey Mines Life In The Mines

Mine Cart Madness

Misty Menace

Voices of the Temple

Treetop Rock

SIDE B - The Last Stand Forest Frenzy

Northern Hemispheres

Ice Cave Chant

Fear Factory

Gangplank Galleon

Game Over

The Credits Concerto

À propos de Donkey Kong Country 2 (Recreated Original Soundtrack) 2LP : Le label Musique Pour La Danse est fier de présenter l'OST de Donkey Kong Country 2, projet de recréation de l'OST du jeu culte Donkey Kong Country, très apprécié et mondialement suivi, mené par le compositeur et producteur Jammin' Sam Miller, basé à New-York. À l'aide de données SPC grossièrement converties en MIDI, Jammin' Sam Miller a minutieusement recréé la bande-son de DKC, note par note, en retrouvant l'équipement original utilisé pour la créer, en traduisant le MIDI dans un studio moderne, en ajoutant des échantillons de clavier et en remixant les sons avec des effets supplémentaires et du mastering. Vinyle 2 LP Couleur "Vert Jungle"

Arrangement par Jammin' Sam Miller Tracklist : DISC 1 SIDE A - Pirate Panic K.Rool Returns

Steel Drum Rhumba

Welcome To Crocodile Isle

Klomp's Romp

Token Tango

Jib Jig

Cranky's Conga

Schoolhouse Harmony

Lockjaw Saga

Swanky's Swing

Funky The Main Monkey

Boss Bossanova SIDE B - The Goodlands Hot Head Bop

Mining Melancholy

Bayou Boogie

Snakey Chantey

Stickerbrush Symphony

Disco Train DISC 2 SIDE A - Point of No Return Fight Of The Zinger

Run, Rambi! Run!

Forest Interlude

Haunted Chase

ln A Snowbound Land SIDE B - Final Battle Krook's March

Bad Bird Rag

Crocodile Cacophany

Game Over

Klubba's Reveille

Lost World Anthem

Primal Rave

Donkey Kong Rescued