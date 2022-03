Don't Starve Together, la version multijoueur de Don't Starve, vous donne rendez-vous en avril sur Nintendo Switch

Après avoir sorti Don't Starve dans sa Giant's edition sur Nintendo Wii U, puis sur Nintendo Switch le 12 avril 2018 , Klei, les développeurs/éditeurs de la licence s'apprêtent à sortir Don't Starve Together, la version multijoueur, sur Nintendo Switch. Ce sera donc le 12 avril prochain que les amateurs de Don't Stave et de jeux multi pourront joindre leurs forces pour ne pas mourir de faim.

À l'occasion de la sortie de ce nouveau jeu sur la console hybride, les développeurs ont annoncé une nouvelle fonctionnalité pour toutes les versions. Via le "déblocage partagé" les joueurs pourront partager avec les autres joueurs leurs objets, skins ou encore leurs loots avec les autres joueurs.

We are happy to announce #DontStarveTogether is coming to Nintendo Switch on April 12th, 2022!



We're also announcing that "Shared Unlocks" is a new feature coming to participating platforms in the near future.



Details Here:https://t.co/QVLcHhiwxk#DontStarve pic.twitter.com/0EAjwOCmPP