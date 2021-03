DOGWORLD dévoile une nouvelle bande-annonce à défaut d'une nouvelle date de sortie

Dogworld vient tout juste de sortir sur Steam, toujours attendu sur Nintendo Switch sans date de sortie (après un faux départ), il célèbre aujourd'hui sa sortie avec une nouvelle bande-annonce. Cette bande-annonce de lancement est l'occasion, pour nous joueurs Nintendo Switch, d'avoir un meilleur aperçu du jeu.

Cette nouvelle bande-annonce a-t-elle su vous convaincre ou attendiez-vous déjà ce titre ?

Tirez, sautez, et glissez pour frayer votre chemin au travers d'un monde détruit, à la fois mystérieux et rempli de chiens. Vous devrez combattre une IA nommée Daddy pour sauver l'humanité de ses griffes. Obtenez de nouvelles armes, améliorer les pour les rendre plus puissantes, explorer des ruines et tentez de percer les secrets de ce monde. Vous rencontrerez aussi d'étranges personnages au cours de votre aventure.

Après un événement catastrophique sur Terre, l’humanité est dirigée sous terre, dans des nacelles pour garantir la sécurité des humains. On vous a dit que le monde à la surface était dangereux, inhabitable, et que vous n'êtes en sécurité qu'à l’intérieur des nacelles. Mais après un étrange accident, vous vous retrouver propulsé à la surface. Celle-ci est intacte et la vie suit son cours sauf que tous ses habitants... ne sont que des chiens. Dont certains qui parlent.