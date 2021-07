Doctor Who: The Edge of Reality - Le treizième et le dixième docteur se lancent dans une aventure inédite le 30 septembre

Fan du Doctor Who, réjouissez-vous puisqu'à la rentrée vous pourrez jouer à Doctor Who: The Edge of Reality, un nouveau titre proposant une aventure inédite du treizième docteur, interprété comme il se doit par Jodie Whittaker qui pourra aussi compter sur l'aide du 10eme docteur, interprété par David Tennant. Pour être précis, il s'agit en réalité d'une "une histoire repensée et étendue" s'appuyant sur le jeu précédent The Edge of Time sorti sur les plateformes VR. Pour plus de détails, retrouvez la présentation du jeu et son trailer ci-dessous.

Doctor Who: The Edge of Reality est attendu le 30 septembre 2021 sur Nintendo Switch