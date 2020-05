Doctor Who bientôt sur mobiles et consoles

A la base, Doctor Who est une série télévisée britannique incroyable de la BBC qui a commencé sa carrière en 1963, ce qui en fait la série de science fiction la plus longue de tous les temps sachant qu'elle s'est arrêtée une première fois en 1989 avant de revenir en 2005 dans une nouvelle mouture actuellement toujours en diffusion et en production. Véritable monument de la culture populaire,Doctor Who a déjà eu droit à quelques adaptations vidéoludiques notamment une excellente version LEGO dans LEGO Dimensions. Aujourd'hui, on apprend que Maze Theory prépare actuellement un nouveau jeu Doctor Who qui fait partie d'une "trilogie d'expérience" dont la première était D0CTOR WHO: The Edge of Time VR, sorti en novembre 2019 .

Pour le moment peu d'informations si ce n'est que ce nouveau jeu Doctor Who, en développement en partenariat avec Kaigan Games, sortira l'année prochaine en 2021 sur PlayStation, Xbox, PC, mobiles et Nintendo Switch. On espère en apprendre plus prochainement.