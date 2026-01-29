Dispatch s'offre un patch pour atténuer la censure

Sorti officiellement depuis ce jeudi 29 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2, Dispatch est un jeu narratif centré sur les super-héros qui a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie sur supports concurrents. Sur consoles Nintendo Switch le jeu a aussi fait couler pas mal d'encre, mais essentiellement pour une question de censure appliquée sur les versions estampillées Nintendo (alors que le jeu est pourtant PEGI18). Voici les éléments notamment concernés :

Censure des injures

Nudité masquées par des barres noires

Effets sonores atténués dans le rêve de Invisigal

Après une partie de ping-pong entre AdHoc Studio et Nintendo sur la raison de cette censure, le développeur avait annoncé travailler sur une solution pour tenter de réduire la censure. Et cela est désormais (presque) possible avec le dernier patch gratuit du jeu, subtilement appelé HR Violation Pack. Si la censure est toujours bien présente, elle a en partie été atténuée. Des éléments comme des fesses et seins sauvages et autres doigts d'honneurs ne sont plus cachés par d'horribles bandes noires, par contre pour ce qui est éléments génitaux comme le gros zizi de Toxique, ou le fameux rêve érotique la censure est toujours présente, mais peut-être atténuée avec une mosaïque, ou au contraire exagérée avec le nouveau mode de censure chaotique. Une solution entredeux qui laissera encore un goût amer aux joueurs multiplateforme qui avaient préféré prendre cette version, mais qui essaye de corriger tant bien que mal cette censure imposée.

Le code vestimentaire d'entreprise a été modifié.* Téléchargez le pack gratuit Tenue réglementaire pour personnaliser les paramètres de censure de Dispatch. Choisissez le degré de couverture (partiel ou total) avec l'une des trois options visuelles : Mosaïque (par défaut) : flou pixelisé

Chaotique : couvre les parties sensibles avec les moyens du bord

Bandes noires : censure classique (mode de jeu original)

Ne s'applique pas à l'artbook ou aux bandes dessinées

Source : Nintendo