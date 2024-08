Disney Dreamlight Valley - Les joies du raffinement disponible semaine prochaine sur Nintendo Switch

Si vous êtes un inconditionnel de Disney Dreamlight Valley, vous serez ravi d'apprendre que la prochaine mise à jour Les joies du raffinement sera disponible dès le 21 août sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir le communiqué de l'annonce ci-dessous.

Dans « Les joies du raffinement », les joueurs auront l'occasion de vivre le frisson des années folles avec l'arrivée de Tiana de La Princesse et la Grenouille de Disney, accompagnée de toutes nouvelles quêtes narratives et récompenses d'amitié. Aidez Tiana à installer son restaurant, le Palais de Tiana, et vivez la magie de La Nouvelle-Orléans en l'aidant à rassembler les résidents de la vallée grâce aux plaisirs de la cuisine. Mieux encore, les joueurs peuvent aussi acheter des plats directement au stand de nourriture de Tiana !



Inspirée de La Princesse et la Grenouille de Disney, la Voie des étoiles et la boutique premium de cette saison recevront une ribambelle de nouveautés palpitantes. La Voie des étoiles Les joies du raffinement donne vie aux années 1920 avec des décorations et des vêtements inspirés de la mode des garçonnes, un nouveau look raffiné pour Donald, et plus encore. La boutique premium se renouvelle avec des items inspirés du bayou et les fans de splendeur royale pourront faire main basse sur un tout nouveau lot Signature : le lot royal d'Ariel. Habillez Ariel d'une robe exclusive qui rayonne de charme royal et décorez votre vallée de meubles luxueux dignes des palais les plus majestueux.



Pour les détenteurs du Pass d'extension, les joueurs peuvent s'attendre à voir la passionnante conclusion de l'Acte III de Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, « Trésors du temps », qui verra Raiponce, EVE, Gaston et Oswald collaborer pour une confrontation finale avec Jafar. Le méchant emblématique a ouvert des failles dans toute l'Île de l'Éternité et les joueurs doivent les refermer pour contrecarrer les plans diaboliques de Jafar. Au final, il rejoindra la vallée en tant que nouveau résident, avec de toutes nouvelles quêtes et récompenses d'amitié. Par ailleurs, on dirait que Mickey oscille entre sa version normale et une version classique de lui-même. Les joueurs pourront sauver Mickey avec l'aide de Merlin.