Disgaea 7 Complete est disponible sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de Tactical-RPG, le dernier opus de la licence Disgaea est de retour en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dans une version bonifiée de tous ses DLC. Disgaea 7 Complete est ainsi proposé en dématérialisé, mais également en version physique (Game Key). Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous, disponible depuis le 10 octobre 2025 .

Retournez à Hinomoto avec style avec la version finale du RPG de stratégie salué par la critique, Disgaea 7: Vows of the Virtueless ! Outre le jeu de base et les DLC déjà sortis, Disgaea 7 Complete comprend de nouvelles fonctionnalités et du contenu inédit. Profitez de stats sans limite et de défis sans précédent dans cette mise à jour renversante du dernier et meilleur opus de la série Disgaea !