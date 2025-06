Disgaea 7 Complete annoncé exclusivement sur Nintendo Switch 2

Alors que je pensais le jeu sorti il y a quelques mois à peine, il s'avère que Disgaea 7: Vows of the Virtueless est sorti il y a plus d'un an et demi sur Nintendo Switch et supports concurrents. Comptant profiter de la sortie de la Nintendo Switch 2, NIS America vient d'annoncer une version ultime du jeu, sobrement intitulée Disgaea 7 Complete, et qui sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 dans le courant de l'automne 2025 . Côté physique, il faudra encore une fois se contenter d'une Carte Clé de Jeu (ou Gamekey). Côté contenu, nous retrouverons donc le jeu de base, accompagné de tous les bonus et DLC sortis jusqu'à présent.

À propos de Disgaea 7 Complete Retournez à Hinomoto avec panache ! Pirilika, une démone richissime passionnée par le bushido, part explorer les Netherworlds d’Hinomoto pour y savourer leur culture unique… et leurs nouilles légendaires ! Mais catastrophe : à son arrivée, elle découvre que ses précieuses sowba et you-don ont été remplacées par des pâtes, sous l’influence maléfique du terrible Démmodore Opener ! Déterminée à sauver ses traditions culinaires (et son honneur), elle s’allie à Fuji, un guerrier errant, pour remettre Hinomoto dans le droit chemin… à coups de baffes stratégiques bien placées ! Cette édition ultime contient le jeu de base, tous les DLC précédemment sortis, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités et du contenu inédit. Profitez de stats illimitées, relevez des défis encore jamais vus, et plongez dans l’expérience Disgaea la plus déjantée et complète à ce jour ! Caractéristiques Enfin complet : découvrez la version définitive de Disgaea 7: Vows of the Virtueless, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Tous les DLC et bonus sont inclus !

Nostalgie des Netherworlds : rejoignez Fuji, Pirilika et toute l’équipe d’Hinomoto dans une toute nouvelle aventure qui vous fera revisiter les Netherworlds emblématiques des anciens Disgaea. Terminez cet épisode bonus pour débloquer le personnage ultime et éternel : Asagi !

Puissance illimitée : les défis tactiques loufoques de Disgaea 7 atteignent un tout autre niveau avec l’ajout de stats débridées, d’Armes Infernales libres d’utilisation, et du défi suprême de la série : Rakshasa Baal !