Disgaea 6 : Defiance of Destiny nous présente plus en détail ses personnages principaux

Toujours attendu dans le courant de l'été 2021 sur Nintendo Switch, Disgaea 6 : Defiance of Destiny sera l'occasion pour les joueurs d'affronter un tout nouvel ennemi : le Death-tructor Divin. Pour vaincre un tel adversaire, il faudra donc s'entourer d'une équipe de guerriers aguerris... mais comme on est dans un Disgaea, on optera surtout pour des compagnons aussi loufoques qu'atypiques.

NIS America nous propose ainsi que découvrir les principaux personnages qui participeront à l'aventure, avec leurs noms français et quelques nouveaux extraits de gameplay à découvrir ci-dessous.

Liste des personnages :