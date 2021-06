Disgaea 6 : Defiance of Destiny - Découvrez les premières minutes du jeu en vidéo

Attendu pour la fin du mois de juin sur Nintendo Switch en dématérialisé et également en version physique, Disgaea 6: Defiance of Destiny est le dernier épisode de la franchise culte de Nippon Ichi Software. Proposant pour la première fois une modélisation 3D de ses personnages, et une augmentation exponentielle des statistiques en jeu, passant le pallier des personnages de 999 à 9999, beaucoup de fans de la première heure regardent cet épisode d'un air dubitatif.

Afin d'écarter les doutes de chacun, la démo de Disgaea 6: Defiance of Destiny est disponible sur l'eShop depuis quelques jours, et propose de découvrir les premiers chapitres de cet opus. L'occasion était donc idéale pour nous de vous fournir une vidéo de gameplay maison à découvrir ci-dessous. Pour rappel, Disgaea 6: Defiance of Destiny est attendu pour le 29 juin 2021 .