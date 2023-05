Dioramax nous dévoile les coulisses de ses créations et répond à nos questions

Toujours dans le cadre de notre concours en partenariat avec Dioramax, auquel vous pouvez toujours participer en suivant les comptes Twitter de Nintendo-Master et de Dioramax et en retweetant le Tweet ci-dessous, nous vous proposons d'en apprendre plus sur Dioramax et sur son processus de fabrication. Découvrez notre entretien avec l'artisan derrière le superbe diorama The Legend of Zelda : The Wind Waker auquel nous avons consacré un article que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?



Père de famille de 36 ans et passionné de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge.

J'ai commencé sur Atari 520 ST et Megadrive mais ma passion est née bien plus tard sur PlayStation 1 lorsque j'ai découvert Final Fantasy 7.

Comment as-tu commencé à créer des dioramas ? Quelle a été ton inspiration pour cela ?

J'ai découvert les dioramas par hasard sur Pinterest, je crois et j'ai flashé sur l'objet instantanément. J'aurais voulu en acheter un, mais je trouvais à l'époque le prix bien trop élevé, puis je me suis dit que je pourrais en faire un moi-même après tout ça n'avait pas l'air très compliqué. Simplement du papier, du carton et un peu de colle !

La vérité, c'est que c'était bien plus complexe qu'il n'y paraît et il m'a fallu plus d'un an pour avoir un prototype satisfaisant. Je ne voulais pas en faire pour les vendre, mais le confinement de 2020 m'y a un peu obligé comme je ne pouvais plus travailler pour payer mes factures. Pour être honnête, c'est ma femme qui m'a poussé à les vendre !

Comment choisis-tu les œuvres à représenter dans tes dioramas ? Y a-t-il des critères spécifiques que tu suis pour sélectionner une pièce à construire ?



Alors c'est marrant, car de moi-même je ne choisis que rarement les œuvres que je représente en diorama. En général, ce sont les gens qui viennent vers moi avec une idée en tête et je réalise le diorama qu'ils souhaitent. Mais tout de même le plus souvent, ils m'envoient un thème et je fais des recherches avec eux pour trouver l'image la plus adéquate.

Les critères sont simples pour moi, car j'arrive à voir une image en relief maintenant, alors je sais tout de suite ce qui peut être intéressant dans la structure d'une image pour la mettre en relief.

Peux-tu nous parler de ton processus de création ? Comment passes-tu de l'idée à la réalisation concrète d'un diorama ?



Alors une fois l'image trouvée, je passe du temps sur Photoshop pour effacer certains éléments et n'en garder que certains. Puis j'imprime tous les éléments de l'image en question (personnage, décor, fond). Je découpe ensuite tout au scalpel puis quand c'est fait, je repasse toutes les bordures de mes découpes avec un pinceau et de l'encre. C'est beaucoup plus propre comme résultat.

Ensuite je décide de l'épaisseur nécessaire de carton plume pour le relief et je colle le tout, il faut être patient et la moindre erreur peut vouloir dire qu'il faille tout recommencer (tâche d'encre ou de colle).

Dernière étape, je pose la LED sur le pourtour du cadre, un coup de souffleur pour retirer la poussière et le tour est joué!

Bon, c'est vraiment très résumé, il faudrait que je fasse un tuto un jour.

Combien de temps faut-il pour créer un diorama en moyenne ?



Je dirais entre 3 h et 8 h selon la complexité de l'image, si c'est du Pixel Art par exemple la découpe est beaucoup plus longue que sur un Artwork.





Quels sont les matériaux que tu utilises pour créer tes dioramas ? Y a-t-il des matériaux que tu préfères utiliser plus que d'autres ?



Simplement du papier, du carton et un peu de colle !

Alors plus sérieusement, j'utilise du papier rigide et Mat (300 g) pour mes impressions et du carton plume pour créer le relief.

J'utilisais du papier photo brillant au départ puis j'ai dû changer lorsque j'ai commencé à rendre les dioramas lumineux (pour ne pas avoir de reflets)

Et sinon j'ai investi dans une très bonne imprimante pour avoir un rendu le plus pro possible.



As-tu déjà fait face à des défis particuliers lors de la création de tes dioramas ? Comment as-tu surmonté ces obstacles ?



Oh oui un paquet ! Il faut savoir qu'avant d'avoir mon premier prototype, j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles et imaginables.

Donc déjà faire un premier diorama a été pour moi semé de défis.

Pour surmonter ces obstacles, je vais donner un conseil qui m'a énormément fait avancer dans mon travail. À tous ceux qui me liront et qui souhaiteraient se lancer dans la création :

Ne jamais faire deux fois la même erreur !

Voilà sinon chaque nouveau diorama est un nouveau défi, car le montage n'est jamais le même.

Tu fais des dioramas sur commandes, comment se passe le processus avec un client qui souhaite un diorama particulier ?



Alors, oui, essentiellement car je n'ai pas du tout de stock, je crois avoir aussi répondu à cette question plus haut. Soit le client a une idée bien précise en tête et m'envoie une image et je vois si cela est faisable ou non, soit et c'est ce que je préfère, le client a un thème en tête et je fais des recherches de mon côté pour choisir une image.

Mes clients sont vraiment à l'écoute et j'ai une communauté de passionnés extraordinaire.

Quel est ton diorama préféré que tu as créé jusqu'à présent et pourquoi ?



Alors je dirais le "Ponyo" parce que c'est un de mes tout premiers, et j'ai vraiment été fier du résultat !

Après j'adore bosser sur du "Shinkawa" c'est l'Art designer de Metal Gear Solid et c'est aussi mon designer favori.

Comment as-tu appris les compétences nécessaires pour créer des dioramas ? As-tu suivi une formation spécifique ou es-tu autodidacte ?

Un an de galère en autodidacte ! Les compétences viennent nécessairement avec beaucoup de patience et d'échecs.

C'est comme pour tout non ?

En-dehors de la création de dioramas, qu'est-ce qui t'intéresse ? As-tu d'autres passions ou hobbies ?



Alors évidemment, je suis passionné de jeux vidéo (japonais surtout) et il fut un temps où j'adorais lire de la SF malheureusement entre ma vie de famille et mon boulot je n'ai plus le temps de lire (n'y de jouer d'ailleurs). Mon hobbie, c'était de faire des dioramas du coup j'en ai fait mon travail , il faut vraiment que je me trouve un nouveau hobbie à présent! haha



Tu peux nous teaser quelques dioramas à venir ?

Alors il va y avoir de la nouveauté dans les prochaines semaines, du Metal Slug, du Breath of Fire 3 et du Zelda bien sûr !

Récemment tu as mis en avant le fait que tu allais bientôt proposer des dioramas sonores, comment ça marche ?

Alors par simple pression d'un bouton une musique (au choix du client) pourra être jouer à l'intérieur du diorama lumineux.

C'est mon prochain gros chantier.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil au site internet de Morgan pour voir ses autres dioramas en cliquant-ici. N’hésitez pas non plus à tenter votre chance pour le concours ci-dessous pour remporter un diorama The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.