Digimon World: Next Order revient en 2023 sur Nintendo Switch et PC

Après un Digimon Survive passé très largement inaperçu lors de sa sortie après des années de report, Bandai Namco semble avoir d'ores et déjà tourné la page pour préparer un nouveau chapitre pour la licence. Plus précisément, Bandai Namco va faire un saut dans le passé puisqu'ils viennent d'annoncer la sortie de Digimon World: Next Order sur Nintendo Switch et PC. Attendu pour le 22 février 2023 , nous vous laissons découvrir l'annonce des producteurs de la licence ci-dessous, ainsi qu'un trailer du jeu.

Publié pour la première fois en 2017, le jeu vous propose d’incarner un héros chargé de rebâtir un Monde Virtuel plongé dans le chaos. Pour vous aider dans cette tâche, vous pourrez trouver et recruter plus de 200 Digimon que vous devrez nourrir et entraîner et avec lesquels vous devrez créer un lien. La ville de Floatia, développée par les joueurs, sera votre point de ralliement : vous pourrez y recruter des Digimon, améliorer des bâtiments, faire pousser des cultures et l’agrandir pour qu’elle devienne une mégapole tentaculaire.