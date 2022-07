Digimon Survive s'offre un nouveau trailer centré sur son gameplay

Dernière ligne droite pour Digimon Survive dont la date de sortie est officiellement planifiée pour le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Alors que le dernier trailer qui révélait sa date de sortie nous avait au final dévoilé très peu de choses, un nouveau trailer a été diffusé par Bandai Namco, faisant le point sur le gameplay du Tactical-RPG. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.

Dans le jeu, les joueurs explorent un monde mystérieux mais dangereux, naviguant entre rencontres avec des amis et des ennemis, découvrant des problèmes et des indices, et s’engageant dans des batailles passionnantes.

La carte du monde aidera les joueurs à explorer leur environnement, avec de nombreuses interactions importantes entre Takuma, ses amis et leurs Digimons. Les choix sont importants car ils peuvent avoir un impact non seulement sur l’histoire et le destin de certains personnages, mais aussi sur la façon dont certains Digimon évoluent.

Les interactions s’avéreront également utiles pendant la bataille, car les joueurs pourront encourager leurs Digimon à leur donner des boosts et des avantages, et essayer de parler aux Digimons ennemis avec une chance de les recruter dans leur équipe. Au cours de ces batailles, le positionnement sera important pour obtenir un avantage, ainsi que l’utilisation d’objets et de compétences pour survivre dans ce monde mystérieux. Enfin, les Digivolutions joueront un rôle important en donnant de forts coups de pouce aux Digimons et en inversant la tendance dans les batailles.