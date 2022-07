Non vous ne rêvez pas, après des années passées à l'attendre, Digimon Survive est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Ce mélange de visual-novel et de tactical-RPG est accessible à l'achat sur l'eShop en France depuis ce vendredi 29 juillet 2022 , soit la même date qu'un certain Xenoblade Chronicles 3. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette nouvelle histoire mettant en avant les fameux monstre digitaux, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

DIGIMON SURVIVE entraine les joueurs dans un monde mystérieux rempli de monstres dangereux et de batailles mortelles qui mettront à l'épreuve leur capacité de survie. En se glissant dans la peau du protagoniste Takuma Momozuka, les joueurs auront la possibilité d'influencer directement l'issue de leur aventure, notamment sur l'évolution de leurs Digimon, la façon dont ils se lient aux PNJ, et bien plus encore.

Concernant la distribution du jeu en version physique en Europe, Bandai Namco pratique une nouvelle fois une logique assez spéciale. En France le titre n'est disponible qu'en version dématérialisée sur l'eShop, En revanche nos voisins directs quant à eux auront le droit à une version boîte contenant les sous-titres en français entre-autres. Vous savez donc ce qui vous reste à faire si vous souhaitez investir dans de la bonne vieille cartouche.