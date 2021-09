Dice Legacy se lance sur Nintendo Switch

Les dés sont jetés, Dice Legacy est enfin disponible sur Nintendo Switch et en attendant le test, nous vous proposons de visionner sa bande-annonce de lancement. Dans ce jeu de stratégie atypique, les traditionnels villageois permettant de glaner des ressources ou de construire votre ville sont remplacés par des dés qu'il vous faudra lancer à de nombreuses reprises afin de tomber sur la face intéressante. Ce twist de gameplay change complètement la donne dans ce city-builder qui vous demandera de survivre aux attaques, aux hivers rudes ou encore à combler vos habitants-dés sous peine de les voir incendier eux-mêmes votre ville !

Dice Legacy est disponible sur l'eShop pour 19,99euros.

Dice Legacy est un jeu de construction de ville et de survie avec des dés. Dans un mystérieux monde-anneau, votre bateau arrive sur la côte d’un continent inexploré. Lancez et utilisez vos dés pour collecter des ressources, étendre et défendre votre village, survivre à l’hiver et interagir avec les étranges habitants de ce sinistre environnement.

Placez vos espoirs dans les dés à mesure que vous collectez des ressources, construisez des bâtiments et étendez les frontières de votre royaume. Élaborez une stratégie adaptée à votre style de jeu pour explorer les étendues sauvages. Tentez votre chance en entrant en contact avec les énigmatiques factions du monde-anneau. Mais attention : un mal se terre dans la brume au-delà du royaume, attendant l’occasion de frapper.

CARACTÉRISTIQUES

Vos dés représentent les habitants du royaume. Faites en sorte de les maintenir heureux et en bonne santé en leur fournissant de la nourriture, de la bière et des herbes médicinales. À défaut, ils risquent de mourir de faim, tomber malades, être blessés au combat ou même mourir gelés par l’impitoyable morsure du blizzard hivernal.

Adaptez votre style de jeu au monde-anneau à génération procédurale qui attend vos explorateurs. Arpentez les étendues sauvages, collectez des ressources et construisez de nouveaux bâtiments pour asseoir votre règne. Recrutez de nouveaux habitants et recherchez de nouvelles technologies tout en élaborant une stratégie pour survivre à l’hiver.

Les habitants débutent comme simples paysans, mais à mesure que vous déploierez votre stratégie, ils deviendront citoyens, soldats, prêtres ou marchands. En collaboration avec le Conseil, promulguez des lois pour que les différentes classes de dés restent satisfaites, ce qui pourra changer le cours de la partie.

Fusionnez vos dés pour en façonner de plus puissants, et renforcez les faces pour débloquer des compétences de dés uniques. Créez les dés ultimes pour vous assurer la victoire d’une partie à l’autre.

Lancez les dés. Mourez. Recommencez. Débloquez les 6 dirigeants et découvrez lequel convient le mieux à votre style de jeu. Variez les conditions de départ et habituez-vous aux diverses compétences de pari. Chaque partie de Dice Legacy est unique et vous offre la chance de découvrir le secret caché dans la brume du monde-anneau.

Découvrez de mystérieuses civilisations et dévoilez les secrets de l’anneau. Défendez votre colonie contre les Autres. Découvrez qui ils sont, comment ils sont arrivés sur ce territoire inexploré et ce qui se cache dans la brume par-delà leur ville.