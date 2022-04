Dice Legacy - Le DLC Corrupted Fates est disponible sur Nintendo Switch

Sorti en septembre dernier sur Nintendo Switch, Dice Legacy propose un étonnant mélange de jeu de construction et de hasard où tout se règle à jets de dés. Le jeu de base étant actuellement en promotion au prix de 9,99€ sur l'eShop, un nouveau DLC dénommé Corrupted Fates est désormais disponible en téléchargement. Proposé au prix de 7,99€, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Les envahisseurs sont à vos portes. Votre société, affaiblie par la corruption des Cultistes, s’apprête à céder à l’emprise d’un obscur et puissant culte. Le Conseil se ligue contre vous et continue de faire la promotion de politiques redoutables pouvant faire de vous un roi incontesté ou au contraire semer le chaos dans votre fief en quelques instants…

Il ne vous reste plus qu’une seule option possible : fuir ! Mais jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour assurer votre survie dans cette course contre la montre ?

« Corrupted Fates » amène une nouvelle classe de dés, Les Cultistes, un nouveau dirigeant, de nouvelles mécaniques, un nouveau mode de jeu et plus encore !

Le nouveau mode de jeu « La Ruine » vous permet de jouer à Dice Legacy au travers des yeux des Autres, vous donne accès à de nouvelles technologies et politiques ainsi qu’à de nouveaux bâtiments et souvenirs.

Les envahisseurs sont à vos portes et le conseil vous pousse au sacrifice pour le bien commun. Les Politiques corrompues peuvent maintenir votre société en place mais prenez garde à ne pas sombrer dans la Folie. Des Révélations provenant de l’au-delà vous aideront dans votre quête mais seront soumises aux résultats de vos lancers.

La chance saura t’elle vous sourire ? Découvrez-le dès maintenant avec le nouveau DLC de Dice Legacy : « Corrupted Fates ».