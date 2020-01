Devil May Cry 3 Spécial Edition inclura du contenu supplémentaire sur Nintendo Switch

Matt Walker, le producteur de Devil May Cry 3 Special Edition qui sera disponible en version dématérialisée le mois prochain sur Nintendo Switch a fait une annonce inattendue sur Twitter. En effet, d'après lui Capcom aurait été "un peu motivé" pour ajouter du contenu supplémentaire au titre (sorti initialement sur PS2 en 2005, faut-il le rappeler !) Alors de quoi s'agit-il ? Rendez-vous le 16 et le 30 janvier puis le 13 février 2020 pour le découvrir !

Devil May Cry 3 Special Edition sera disponible le 20 février 2020 sur Nintendo Switch

Les amateurs d’action SSStylish vont pouvoir (re)découvrir les origines du combat de l’indémodable Dante contre le monde des démons le 20 février sur Nintendo Switch.

Saint-Germain en Laye, Le 25 novembre 2019 - Jamais deux sans trois ! La saga Devil May Cry revient faire parler la poudre sur Nintendo Switch pour une troisième aventure hors-norme. DEVIL MAY CRY 3 SPECIAL EDITION, fera revivre aux amateurs d’action effrénée, les prémices des aventures de Dante dans son face à face avec son frère Vergil, sur le point de déverrouiller le portail vers le Monde des Démons.

Dante devra utiliser son épée Rebellion et ses deux pistolets Ebony et Ivory pour stopper Vergil et empêcher l’invasion. Cette préquelle sera l’occasion pour les fans de découvrir ou redécouvrir de nombreux éléments fondateurs de la série culte comme la première rencontre du héros avec le personnage de Lady ou encore l’origine du nom de sa légendaire boutique.

DEVIL MAY CRY 3 SPECIAL EDITION perpétue l’ADN de la saga en continuant de proposer des combats techniques avec des armes toujours plus folles, tout en introduisant le système de « Styles ». Swordmaster, Gunslinger, Trickster ou RoyalGuard, les joueurs les plus émérites voltigeront d’un Style à l’autre pour optimiser leurs combos quand les moins dextres assureront plutôt l’efficacité de leurs actions en se spécialisant sur celui de leur choix. DEVIL MAY CRY 3 est également l’épisode ayant introduit la possibilité de basculer à la volée entre les armes équipées pour une liberté d’enchainements décuplée ...

La SPECIAL EDITION de DEVIL MAY CRY 3 inclut la possibilité d’incarner Vergil et le Mode de survie Palais Sanglant et ses 9999 étages remplis d’ennemis toujours plus hargneux à affronter. Grâce à l’option itinérante de la Nintendo Switch, il sera possible pour la première fois de profiter de cette aventure plus dantesque que jamais partout où les joueurs le désireront.

DEVIL MAY CRY 3 Special Edition est un jeu d’action/Beat’em All acclamé par la critique, prévu en version dématérialisée pour le 20 février 2020 sur Nintendo Switch. Devil May Cry et Devil May Cry 2 sont déjà disponibles sur le Nintendo eShop.