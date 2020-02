Devil May Cry 3 dévoile son mode co-op inédit sur Nintendo Switch

Plus de 15 ans après sa sortie initiale sur PS2, Devil May Cry 3 se décide enfin à débarquer sur une console Nintendo, en l’occurrence sur Nintendo Switch. Cependant, l'attente n'aura pas été vaine puisque la Special Edition du jeu débarque agrémentée de plusieurs fonctionnalités inédites dont des améliorations chipées aux dernières versions permettant notamment de changer de SSStyle à la volée. Mais Devil May Cry 3 Special Edition inclut aussi désormais la possibilité de jouer à deux en coopération (en dirigeant Dante et Vergil) dans le mode Palace Sanglant, qui propose pas moins de 999 étages remplis (aléatoirement) d'ennemis en tous genres... Retrouvez cette fonctionnalité inédite dans un stream diffusée par Capcom et capturé par Nintendo Everything.

Devil May Cry 3 Special Edition sera disponible le 20 février 2020 sur Nintendo Switch