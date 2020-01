Rumeur : Emily Rogers annonce deux nouveaux portages Wii U

La Nintendo Switch a eu droit à de nombreux portages Wii U depuis son lancement et si cela permet d'étoffer le catalogue que nous redécouvrons pour certains avec joie, d'autres au contraire grincent des dents. 2020 risque de diviser à nouveau les joueurs car en effet d'après Emily Roger (spécialiste des rumeurs), il semblerait que Nintendo va sortir deux jeux Wii U encore non annoncés en plus de Tokyo Mirage Sessions #FE et de Xenoblade Chronicles (qui était également sorti sur la Wii).

Retrouvez ci-dessous la traduction de son intervention sur le forum RestEra :



Je dis cela comme une personne optimiste pour cette année. Ma seule préoccupation pour 2020 est que Nintendo pourrait s'appuyer un peu trop sur les rééditions d'anciennes licences comme béquille pour remplir leur calendrier. Nintendo a déjà officiellement annoncé les remake/remasters de Tokyo Mirage Sessions #FE et de Xenoblade Chronicles 1 pour cette année. Je peux confirmer que Nintendo a (au moins) deux portages de jeux Wii U non annoncés. Ils ne sont pas trop durs à deviner car il ne reste plus beaucoup de jeux Wii U à porter. Aussi, si vous n’êtes pas fan d’Animal Crossing, les 3-4 premiers mois de 2020 ne seront pas incroyables pour vous. Nintendo traite évidemment Animal Crossing comme leur gros titre de mars, et c’est quelque chose que les gens doivent accepter. Comme nous l’avons vu en 2019, Nintendo aime éditer ses plus grosses sorties durant le second semestre. Ce qui peut donner l’impression que le rythme de la première partie de l’année est plus lent, en comparaison.



Bien entendu nous en saurons plus très prochainement lors du probable Nintendo Direct mais si cela se confirme, la liste des jeux de la firme encore non portés n'est plus bien longue.

Source : Resetera