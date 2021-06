Destroy All Humans! : l'invasion recommence sur Nintendo Switch - Notre vidéo de gameplay

Destroy All Humans! est un jeu d'action en monde ouvert initialement sorti en 2005 sur PS2 et Xbox qui joue avec les clichés des films fantastiques des années 50, un peu à la façon de Mars Attack! de Tim Burton. L'originalité du titre vient du fait qu'on ne dirige pas un terrien mais un petit homme vert (ou plutôt gris) et que donc le but n'est pas de sauver la Terre mais au contraire de l'envahir plus ou moins subtilement. Près de 20 ans après sa sortie initiale, le jeu est de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch avec un remake dont vous pouvez retrouver les premières minutes grâce à notre vidéo du jeu en français.

Destroy All Humans! est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch en version boîte ou sur l'eShop. Son prix sur l'eShop est de 39,99€ pour un poids de 6,4 Go .