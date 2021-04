Destroy All Humans! - Semez la terreur sur Terre cet été sur Nintendo Switch

Après la sortie en 2020 de son remake sur supports concurrents, Destroy All Humans! s'apprête à faire un passage sur Nintendo Switch dès cet été. Et bonne nouvelle, cette version dédiée à la consoles hybride sera dotée de tous les DLC cosmétiques parus à ce jour, et proposée à 39,99€. En plus de l'édition standard, une édition collector dénommée DNA Collector's Edition sera proposée pour un total de 149€. Nous vous laissons découvrir son contenu dans la vidéo de présentation ci-dessous. Destroy All Humans! sera disponible à partir du 29 juin 2021 .

Un pas de géant sur l'humanité ! Destroy All Humans! est un classique culte et l'un des rares jeux qui vous fera rire aux éclats. De nombreux jeux se sont inspirés de son mélange d'humour et d'action de tir en monde ouvert, ainsi que de sa large gamme d'armes excentriques. Mais il ne peut y avoir qu'un seul Cryptosporidium : l'extraterrestre qui déteste les humains, avec la voix d'un Jack Nicholson en colère et un fusible plus court qu'un xénomorphe sous stéroïdes. Approchez et profitez du spectacle ! Destroy All Humans! vous permet d'explorer les villes américaines idylliques des années 50, de lire les pensées de leurs habitants pour découvrir leurs désirs secrets... puis de réduire ces mêmes villes en cendres avec le puissant rayon mortel de votre soucoupe volante ! Caractéristiques Utilisez votre rayon abducto pour projeter des tanks !

Utilisez vos pouvoirs de psychokinésie pour écraser un fermier sous sa propre vache !

Découvrez quelle femme au foyer des années 50, apparemment prude, a secrètement le béguin pour son coiffeur !

Battez lentement un humain à mort avec son propre chapeau !

Illuminez la nuit en zappant vos ennemis avec de l'électricité teslatastique !

Prenez un pas de géant sur le contrôle de l'Humanité