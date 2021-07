Destins : Le Jeu de la Vie : Hasbro dévoile une édition Super Mario

Hasbro vient de dévoiler une édition Super Mario de son jeu de plateau Destins : Le Jeu de la Vie. Alors que le jeu original vous permet de choisir votre parcours de vie de la naissance à la retraite en tournant la roue du destin, cette nouvelle édition vous transporte au Royaume Champignon et vous permet de retrouver Mario, Luigi, Peach et Yoshi dans leur sempiternelle lutte contre Bowser. Avec un plateau rempli de surprises et sur lequel on peut récolter des pièces et des étoiles ou encore participer à des mini-jeux façon Pierre-Feuille-Ciseaux ou encore comme la guerre des pouces) Destins : Le Jeu de la Vie- édition Super Mario s'annonce parfait pour les après-midis ou soirées de jeux en famille ou entre amis. Pour voir à quoi cela ressemble retrouvez quelques images du jeu sur cette page.

Destins : Le Jeu de la Vie- édition Super Mario est attendu le 1er août 2021