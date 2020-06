Des bagues de fiançailles à l'effigie des Pokémon

Vous aimez l'univers Pokémon, vous êtes amoureux et vous voulez demander votre moitié en fiançailles ? Cette nouvelle est faite pour vous. En effet, The Pokémon Center au Japon vient de lancer une toute nouvelle tendance, les bagues de fiançailles et de mariage officielles aux couleurs de Pichu et Pikachu. Actuellement, il en existe différents styles que vous pourrez retrouver sur le site officiel ici ou alors ci-dessous.

Pour acquérir l'une de ces merveilles il faudra débourser en moyenne 350 000 yens soit presque 3000 €. Un excellent moyen de prouver votre amour à votre moitié. Cependant, il semblerait que ces bijoux ne soient qu'actuellement disponibles au Japon uniquement.

Qu'attendez-vous pour sauter le pas dès à présent ?