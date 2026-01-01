Denshattack! repoussé au 15 juillet 2026

Vous l'aviez peut-être noté dans votre liste d'envie, Denshattack! devait initialement sortir le 17 juin denier sur l'eShop de la Nintendo Switch. Malheureusement le titre a été repoussé d'un petit mois et sera finalement disponible le 15 juillet 2026 . Nous vous laissons (re)visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous, et nous vous rappelons qu'une démo est également disponible sur l'eShop.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.

Enchaînez ollies, kickflips et grinds à travers les plus grandes villes du Japon, mais aussi à travers des prairies, des volcans et des océans. Gagnez un maximum de points pour toujours atteindre le meilleur score possible en réalisant des flips, des tricks et des atterrissages en beauté à bord de votre train personnalisable.

Affrontez divers modèles de trains japonais redessinés, gagnez le respect d'un réseau de gangs rebelles clandestins, et transformez vos rivaux en alliés à mesure que vous maîtrisez vos compétences. Progressez de débutant naïf à professionnel chevronné tout en pilotant le train le plus rapide jamais construit et devenez un rider de densha légendaire !

Du mecha magical girl au château en mouvement, en passant par un ver géant mécanique à une armée entière de riders de densha, faites face à une multitude de boss plus fous les uns que les autres à mesure que vous progressez dans l'aventure. Mettez à profit vos toutes nouvelles compétences pour mettre fin à leur course.

Voyagez depuis la campagne de Kyushu à travers les métropoles d'Osaka, Tokyo, et bien plus encore, à présent scellées sous des dômes par Miraido. Aventurez-vous à travers tout le Japon, jusqu'aux terres enneigées d'Hokkaido… et au-delà ! Chaque nouvelle région propose de nouveaux défis à relever et de nouvelles règles à enfreindre.