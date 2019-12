Deemo II annoncé avec un premier teaser

A l'origine, DEEMO est un free-to-play taïwanais à succès sorti en 2013 sur iOS et Android avant d'être porté sur PsVita puis sur Nintendo Switch dans une version remaniée et payante. Jeu de rythme atypique de par son ambiance unique et son style graphique dessiné à la main sans même parler de sa bande son phénoménale, DEEMO est un jeu culte dont notre GG vous a dit tout le bien qu'il en pensait dans son test à lire et relire ici. Si comme lui vous êtes fan, vous serez heureux d'apprendre que Rayark vient d'annoncer la suite nommée tout simplement Deemo II ! Cependant, pas de date de sortie pour le moment ni même de plateforme- même si on peut espérer que la Switch ne sera pas oubliée, Par contre, pour patienter et titiller notre curiosité, Rayark Games a publié un premier teaser que nous vous invitons à découvrir ci-dessous dans l'attente d'autres détails.