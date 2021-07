Découvrez de nouvelles images du jeu annulé EarthBound 64

La saga Mother / EarthBound est une saga culte même si Nintendo ne l'a pas toujours traité avec les égards qu'elle mériterait, notamment en Occident. Il y a aussi l'épisode EarthBound 64 (connu aussi sous le nom de Mother 3) qui aurait du sortir à la fin des années 90 sur N64 et qui n'a jamais vu le jour. On a déjà vu quelques images de ce jeu prometteur (notamment ici) et aujourd'hui nous en découvrons d'autres grâce à un fan, nommé Zen, qui a mis le prix pour obtenir lors d'une vente aux enchères un CD-ROM contenant une bande annonce du jeu diffusé lors du mythique Spaceworld 1997. Le CD-ROM était initialement proposé à 18$ mais finalement, Zen a du débourser 486$ pour l'obtenir.

Grâce à cela nous pouvons découvrir cette nouvelle bande annonce (impressionnante) du jeu ci-dessous. Finalement, EarthBound 64 ne sortira jamais et à la place Mother 3 sera porté sur GBA (mais uniquement au Japon.) Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

earthbound 64 fans we eat tonight, you're welcome pic.twitter.com/HiUuwEec18 — Zen (@realZen64) July 11, 2021

Source : Kotaku