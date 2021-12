Décès de Masayuki Uemura - Florent Gorges réalise une vidéo hommage et vous invite à participer au projet "Merci Uemura-san"

C'est l'information à ne pas louper la semaine dernière, le décès de Masayuki Uemura, pionnier de l'ère des consoles de salon et créateur de la Famicom et la Super Famicom au Japon (la NES et Super Nintendo par chez nous). Homme qui a eu une importance capitale dans le secteur du jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui, Masayuki Uemura n'en restait pas moins une personnalité de l'entreprise Nintendo très discrète, même après son départ à la retraite.

Afin de lui rendre un ultime hommage, et de partager son histoire, nous retrouvons notre ami Florent Gorges, que l'on connaît pour ses travaux de traduction, et également son rôle au sein de Omaké Books, dans une longue vidéo nous permettant d'en apprendre plus sur qui était Masayuki Uemura, et les débuts des consoles de salon au Japon.

Ne souhaitant pas en rester là, Florent Gorges fait également appel aux fans de Nintendo, et des jeux vidéo en général pour participer à un projet dénommé Merci Uemura-san. Ce dernier consiste tout simplement à écrire un petit mot à l'attention de la famille de Masayuki Uemura, à envoyer à Florent Gorges, qui s'occupera de l'envoi de l'ensemble des lettres. Toutes les informations sont disponibles dans la vidéo ci-dessous.