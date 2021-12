Décès de Masayuki Uemura, le créateur de la NES et de la Super Nintendo

Si les fans de Nintendo retiendront sans mal les grands noms de la société comme Satoru Iwata, Gunpei Yoskoi, Shigeru Miyamoto et tant d'autres, peu ont en mémoire le nom de Masayuki Uemura. Et pourtant, si Gunpei Yokoi a su briller dans le domaine des consoles portables avec les Game & Watch et la Game Boy, c'est à Masayuki Uemura que nous devons le lancement des consoles de salon estampillé Nintendo. C'est donc sans surprise qu'une vive émotion a ébranlé la société Nintendo ainsi que les joueurs en apprenant ce jour son décès à l'âge de 78 ans.

Mis à la tête de la deuxième division de recherche et développement (R&D2) en 1979, nous lui devons la créations des Color TV-Game, premières consoles de salon avec jeux intégrés, et bien sûr celles qui ont permis à Nintendo de s'imposer sur le marché du jeu vidéo de salon : la Famicom en 1983 au Japon (Nintendo Entertainment System ou NES chez nous) et la Super Famicom en 1990 (Super Nintendo). Un challenge jugé difficile par Masayuki Uemura, car pour rappel, 1983 est également l'année du Krach du jeu vidéo en partie causé par la piètre qualité des jeux réalisés par la concurrence à l'époque.

Je n'ai jamais pensé être un sauveur. J'étais juste effrayé et je voulais réussir en Amérique. En venant ici 30 ans plus tard, je réalise finalement que, oui, nous avons sauvé l'industrie du jeu vidéo, mais à l'époque je n'en avais pas conscience.

Interview recueillie par GameIndustry en 2015.

Egalement crédité pour la réalisation d'accessoires comme le Famicom Disk System et le Satellaview réservé au marché japonais, ainsi que le NES Zapper, il avait également participé au développement de divers jeux pour la Famicom comme Ice Climber, Golf, Tennis, ou encore les portages console de Donkey Kong, Donkey Kong Jr et Mario Bros. Même si il avait quitté son poste pour partir à la retraite en 2004, Masayuki Uemura avait tout de même gardé une place au sein de Nintendo en tant que consultant.

Pour tout ce que vous avez apporté à la société Nintendo, ainsi qu'aux millions de joueurs qui suivent la firme depuis des années et qui profitent encore aujourd'hui des jeux vidéo, merci Masayuki Uemura.