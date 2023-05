Decarnation - Le jeu d'horreur rétro s'offre le compositeur Akira Yamaoka pour sa bande-son

Si aujourd'hui avec l'hyper-réalisme de certains moteurs de jeu il est possible de créer des jeux vidéo qui fichent vraiment la trouille, il est d'autant plus remarquable de voir des jeux orientés rétro qui arrivent également à nous effrayer avec des moyens plus limités. C'est en tout cas ce que va essayer de faire Decarnation lorsqu'il sera disponible sur Nintendo Switch le 31 mai prochain . Côté bande-son, nous apprenons ce jour que le studio parisien Atelier QDB s'est offert les services de Akira Yamaoka pour composer 10 morceaux dans ce jeu d'horreur. Si le nom ne vous parle pas d'office, sachez que Yamaoka est surtout connu pour son travail sur la série Silent Hill et a composé de la musique pour de nombreux autres jeux, dont The Medium et Lollipop Chainsaw.

La collaboration entre Yamaoka et Decarnation permettra au jeu d’inclure des morceaux originaux du compositeur, apportant son style particulier au projet. La musique de Yamaoka est réputée pour ses mélodies envoûtantes et son atmosphère glaçante, ce qui en fait le choix parfait pour composer la bande son du jeu d'horreur Decarnation.