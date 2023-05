Decarnation se dévoile davantage dans un journal de développeurs

C'est à l'occasion de l'AG French Direct que nous avons pu récolter de nouvelles informations sur le jeu d'horreur Decarnation. Toujours attendu pour le 31 mai 2023, Shiro Unlimited et Atelier QDB nous proposent de découvrir un journal de développeur à retrouver ci-dessous.

Inspiré des jeux d'aventure et d'épouvante 2D emblématiques et des films cultes de Satoshi Kon et David Lynch, Decarnation est un jeu narratif d'horreur psychologique développé par le studio parisien indépendant Atelier QDB et publié par Shiro Unlimited.

Les joueurs incarneront Gloria, une danseuse de cabaret aux prises avec le délitement de ses relations, de sa carrière et de son estime personnelle. Ils la suivront alors qu'elle combat ses démons intérieurs et extérieurs à la fois dans le monde réel et dans un monde fantasmagorique peuplé de rêves et de cauchemars. Résolvez des énigmes et affrontez les monstres terrifiants vivants dans les parties les plus sombres de votre âme.