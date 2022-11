Death's Door s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti depuis le mois de novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Death's Door ouvre la porte vers un nouveau mode de distribution avec la sortie du jeu en version physique. Fruit du partenariat entre Devolver Digital, le développeur Acid Nerve et Just For Games, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Death's Door : Moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe peut s’avérer être une besogne des plus monotones… mais il s’agit d’un travail fort honnête pour un corbeau. Les choses se compliquent lorsque l'âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu'aux profondeurs insondables d'un royaume qui échappe à la mort. Mais attention… cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps, des créatures dont la puissance incommensurable n'a d'égal que l'avidité insatiable. Caractéristiques principales : Combats aussi cinglants que des serres acérées : Utilisez des armes de corps à corps, des flèches et la magie pour terrasser un bestiaire fantastique où monstres et demi-dieux se mêlent et s'entremêlent. Les erreurs sont sanctionnées et la victoire, récompensée. Mettez toutes les chances de votre côté en personnalisant les statistiques de votre alter ego virtuel, ou encore en maîtrisant les capacités et améliorations que vous découvrez en cours de route.

Un superbe monde ténébreux : Aventurez-vous au-delà des Portes et partez à la découverte d'une région foisonnant d'entités grotesques et de secrets nébuleux ! Vous pourrez même insuffler une lueur d'espoir aux personnages insolites et merveilleux dont vous croiserez le chemin.

Un sombre mystère à percer : Débusquez des tyrans surdimensionnés et faites-leur mordre la poussière. Chacun de ces colosses possède sa propre histoire et ses propres motivations. Laissez-vous captiver par un conte ténébreux, transcendé par un humour noir sans concession. Lors de votre périple, vous découvrirez toute la vérité sur le flux des âmes, le rôle des Corbeaux et l'origine des Portes.