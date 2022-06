Death's Door s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Death's Door va s'offrir à l'automne prochain une sortie en version physique. Attendu sur PS5 en plus de la Nintendo Switch, nous aurons ainsi le droit à une version classique ainsi qu'une Ultimate édition, qui seront disponibles le 7 octobre 2022. Le partenariat entre Devolver Digital, le développeur Acid Nerve et Just For Games sera donc l'occasion pour les personnes allergiques au tout dématérialisé de s'essayer à ce titre qui a déjà su charmer des milliers de joueurs.

Contenu de l'Ultimate Edition : La bande-sonore au format CD

Un Artbook

Le tout dans un coffret collector