Dead by Daylight étoffe son contenu avec son nouveau chapitre Forgé dans le Brouillard

Sorti en 2019 sur Nintendo Switch, Dead By Daylight continue de se développer par le biais de nouveau contenu. Aujourd'hui nous vous présentons le 26ème chapitre du jeu, dénommé Forgé dans le Brouillard. Au menu, la venu d'un nouveau tueur dénommé le Chevalier, et un survivant dénommé Vittorio Toscano. Nous vous laissons découvrir tout ce qu'il y a à apprendre de ces deux personnages dans le dernier trailer dédié ci-dessous. Forgé dans le Brouillard sera officiellement disponible le 26 novembre 2022 .

Un âge révolu de fer et de pierre

Un nouveau genre d’horreur fait son entrée dans Dead by Daylight: l'horreur médiévale. « Ce thème est un territoire inexploré pour nous », explique Dave Richard, directeur créatif pour Dead by Daylight. « Donner vie à ces deux concepts a été passionnant, et je suis très fier de ce que nous avons accompli. Ces éléments de genre sont évidents à travers La Place Dévastée, où les cendres des bâtiments brûlés brillent encore, vestiges de la visite fatidique du Chevalier... et depuis marquée par le passage de l’Entité. »

Des tactiques machiavéliques

Le Chevalier est un commandant calculateur et un redoutable combattant, capable d’abattre quiconque se trouvant sur son chemin. Dès son plus jeune âge, le Chevalier a appris à manier les armes et a gagné l'allégeance éternelle de trois Gardes loyaux : le Carnifex, l’Assassin et le Geôlier. Gagnant en renommée pour ses exploits martiaux, il a accédé au rang de chevalier et s’est lancé dans une sombre campagne de domination.

Le Pouvoir du Chevalier, Guardia Compagnia, permet aux joueurs de créer un chemin de patrouille et d’invoquer un Garde contrôlé par intelligence artificielle, en laissant un Drapeau Standard en position. Une fois invoqué, ce Garde peut faire de la reconnaissance et patrouiller, chasser et poursuivre des Survivants, ou endommager des palettes et des génératrices. Lorsqu’un Survivant est repéré, le Garde poursuit sa proie pendant un temps limité ou disparaît lorsque sa cible est blessée. Le Survivant peut être plus malin que le Garde en restant en vie jusqu’à la fin du chronomètre de chasse, en libérant un autre Survivant ou en attrapant le Drapeau Standard lorsqu’il est activé.

Chaque Garde a son propre talent spécial, mais un seul Garde peut être utilisé à la fois. Les Survivants devront faire très attention aux allées et venues du Chevalier et de son allié. Des stratégies de survie, ou d’abattage, adaptées seront cruciales.

Gardien de secrets obscurs

Né dans une famille de seigneurs, Vittorio Toscano est un érudit à la recherche d'anciens secrets et de mystères. Il a une soif insatiable de connaissances et est animé par une quête inlassable pour apporter la paix, l'harmonie et l'ordre au monde. Après de nombreuses expéditions, Vittorio a rencontré le Chevalier. Si leur relation était initialement mutuellement bénéfique, les choses ont changé lorsque le Chevalier a révélé ses véritables intentions…

« Vittorio est obsédé par la découverte du secret permettant de voyager entre les plans d'existence », explique Dave Richard. « Il a personnellement embauché le Chevalier comme protecteur lors d'une expédition. Les choses ont certainement... tourné au vinaigre entre les deux. C'est toujours amusant lorsque le Survivant et le Tueur sont liés narrativement. Nous sommes impatients que les joueurs se plongent plus profondément dans l'histoire qui les unit. »

L'apparence de Vittorio porte les marques de la souffrance et de la sagesse durement acquise. Son corps est couvert d'étranges symboles qui brillent d'une mystérieuse lumière turquoise, comme s'ils étaient imprégnés d'une énergie arcanique. Les mystères de leur origine - et leur signification - seront révélés avec le temps...