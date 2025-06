De nouveaux jeux Nintendo Switch 1 s'offrent un patch d'amélioration gratuit sur Nintendo Switch 2

En complément des exclusivités Nintendo Switch 2 et des jeux Nintendo Switch 2 Editions, Nintendo avait également indiqué précédemment que plusieurs jeux de leur première console hybride allaient avoir le droit à des patchs d'amélioration gratuit. L'exemple le plus parlant à l'heure actuelle est celui de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet qu'a pu tester notre camarade Babidu, et qui a radicalement changé sa perception du jeu à en croire sa preview. Si jusqu'à présent 11 titres avaient été annoncés pour bénéficier de ces fameux patchs gratuits, une nouvelle mise à jour vient d'être publiée par Nintendo, apportant ainsi des améliorations sur encore plus de titres :

Kirby's Dream Buffet

Kirby Star Allies

Pikmin 3

Super Mario 3D All-Stars (obligation de mettre à jour pour pouvoir le lancer sur Nintendo Switch 2)

(obligation de mettre à jour pour pouvoir le lancer sur Nintendo Switch 2) Super Mario Bros. Wonder

Xenoblade Chronicles 3

La page française de ces mise à jour gratuites devrait prochainement se mettre à jour. Si jamais votre console arrive avant vos jeux, vous aurez de quoi vous occuper en (re)découvrant vos jeux sous un nouveau jour.

Source : Nintendo