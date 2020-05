De nouveaux DLC annoncés pour Civilization VI

3 ans après sa sortie, Sid Meier's Civilization VI continue de s'enrichir. Après 2 extensions et plusieurs petits packs ajoutant des civilisations, le jeu de Take-Two Interactive et de 2K Games va recevoir 6 nouveaux DLC.

Le premier pack contiendra 2 nouvelles civilisations (les Mayas et la Grand Colombie), le mode de jeu Apocalypse et de nouvelles cités-etats, ressources et merveilles naturelles. Il sortira le 21 mai 2020 .

. Le deuxième pack contiendra une nouvelle civilisation (l'Ethiopie), le mode de jeu Sociétés Secrètes et un nouveau district à construire. Il sortira en juillet 2020 .

. Le troisième pack contiendra 2 nouvelles civilisations, un nouveau mode de jeu et du contenu encore inconnu. Il sortira en septembre 2020

Le quatrième pack contiendra une nouvelle civilisation, un nouveau mode de jeu et du contenu encore inconnu. Il sortira en novembre 2020 .

. Le cinquième pack contiendra une nouvelle civilisation, un nouveau mode de jeu et du contenu encore inconnu. Il sortira en janvier 2021 .

. Le sixième et dernier pack contiendra 2 nouvelles civilisations, un nouveau mode de jeu et du contenu encore inconnu. Il sortira en mars 2021 .

Si chaque DLC est achetable à l'unité, les personnes qui achèteront le pack "New Frontier", qui contient l'intégralité des DLC, recevront en bonus les packs de personnalité de Théodore Roosevelt et de Catherine de Médicis. Ces packs de personnalités changeront le comportement de l'IA de ces 2 leaders. Catherine cherchera à obtenir une victoire culturelle, là ou Roosevelt réussira plus facilement à maintenir la paix.

Sid Meier's Civilization VI est disponible depuis le 19 novembre 2018 sur Nintendo Switch.

Source : Youtube