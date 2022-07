DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace est disponible sur Nintendo Switch

Le nouveau film d'animation de cet été 2022 mettant en avant les animaux de compagnie de l'univers DC a également eut le droit à son propre jeu vidéo. DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en version physique et dématérialisée. Nous vous laissons découvrir l'intrigue du jeu ci-dessous.

Enfile le costume des super-chiens Krypto et Ace et élance-toi dans les airs pour protéger les rues de Metropolis dans cette aventure de sauvetage d'animaux inspirée du film !

Quand les chiens à capes préférés de Superman et de Batman découvrent que Lex Luthor complote pour enlever les animaux errants de Metropolis, ces combattants à quatre pattes n'ont pas l'intention de faire coucouche panier. Alors, utilise les pouvoirs de Vision thermique et d'Aboiement glacial de Krypto ou les attaques Barrage de batarangs et Coup d'épaule d'Ace pour mettre les LexBots à genoux. Sauve les animaux avant qu'ils ne soient enfermés dans le Zoo LexCorp et prépare-toi pour l'ultime combat contre Lex vêtu de son armure de guerre high-tech.

Être un super-chien n'est pas de tout repos. Soigne tes amis à fourrure dans le Centre d'adoption pour les aider à trouver un foyer et reçois des récompenses spéciales. Et passe du temps avec tes amis Chip, Merton et PB pour améliorer tes super-pouvoirs. C'est un oiseau... C'est un avion... Ce sont les DC Super-Chiens !