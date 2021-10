DC Krypto Super Chien : l'adaptation vidéoludique du film annoncé sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch

Vous êtes mordu des DC Comics ? Vous allez aboyer de bonheur avec DC Krypto Super Chien l'adaptation vidéoludique du film d'animation prévu l'été prochain sur grand écran et qui vous permettra de vivre les aventures de Krypto le super-chien et d'Ace le bat-chien. En attendant d'autres détails de ce qui s 'apparente déjà à un rail shooter, retrouvez une présentation du jeu et un premier trailer. Plus de détails sur le site officiel du jeu.

DC Krypto Super Chien est attendu en 2022 sur PC, Xbox, PS4 et Nintendo Switch.