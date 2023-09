Days of Doom - Les Terres Dévastées vous attendent sur Nintendo Switch

Atari nous propose une nouvelle expérience dans le genre roguelite tactique post-apocalyptique avec la sortie de son jeu Days of Doom sur Nintendo Switch et supports concurrents. Disponible depuis ce 21 septembre , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. De notre côté, notre camarade testeur Kosmo56 vous a préparé un test à retrouver juste-ici.

Days of Doom est une odyssée post-apocalyptique se déroulant dans un monde coloré et chaotique, où les zombies, les pillards et les lézards mutants errent en liberté. Les joueurs se lanceront dans une quête périlleuse pour atteindre le Sanctuaire, un havre de paix où ils seront en sécurité. Accompagnés d'un groupe de survivants aux compétences uniques, les joueurs devront manœuvrer stratégiquement à travers des hordes de morts-vivants et d'autres adversaires menaçants, gérer leurs ressources durement gagnées, et élaborer des tactiques permettant de triompher des morts et des mutants.

Maîtriser l'art du combat au tour par tour est essentiel pour survivre dans ce royaume torturé. Chaque classes de personnages possède des compétences uniques qui, lorsqu'elles sont utilisées avec habileté, peuvent faire pencher la balance en votre faveur. Déclenchez le chaos avec Pyro, en enflammant vos ennemis pour leur infliger des dégâts persistants. Combinez les attaques de l'Hydromancien et du Briseur, en arrosant vos ennemis avec une attaque aquatiques avant de les mettre KO en les électrisant.

Bien que les obstacles semblent à première vue insurmontables, l'utilisation stratégique des talents de chacun des personnages, associée à des améliorations au bon moment et à de nouvelles capacités est la clé pour surmonter les menaces qui se dresseront durant votre quête !