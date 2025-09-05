Daemon X Machina: Titanic Scion - La dernière MàJ gratuite vous propose 3 Titans pour bien terminer l'année

Les méchas sont de sortie pour les fêtes ! Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui la sortie de la toute dernière mise à jour gratuite de son jeu d’action dark sci-fi, Daemon X Machina: Titanic Scion, mettant en avant trois nouveaux boss que nous vous laissons retrouver en images ci-dessous. Le titre bénéficie également de sa toute première réduction, avec 30 % de remise sur toutes les éditions numériques ainsi que sur certains DLC.

Les deux nouveaux correctifs (v1.2.1 et v1.2.2), déployés simultanément, apportent de nombreuses améliorations et corrections de bugs, notamment la résolution d’un blocage de progression lié à l’extension « Into the Abyss », ainsi que divers problèmes mineurs supplémentaires. Trois nouveaux boss ont également été ajoutés — Insania Rex RT: Ω, Immortal Void RT: Ω et l’Effigie de Chaldia — chacun proposant des défis et des récompenses uniques. Chacun peut être affronté autant de fois que souhaité via le simulateur de revanche intégré au jeu.

L’éditeur Marvelous Europe a par ailleurs annoncé la toute première promotion pour Daemon X Machina: Titanic Scion, juste à temps pour les fêtes : 30 % de réduction sur toutes les éditions numériques du jeu ainsi que sur certains DLC, sur Steam, le Nintendo eShop (Nintendo Switch™ 2), le PlayStation Store et le Xbox Store. La durée et le calendrier de la promotion peuvent varier selon les boutiques.

Prenez votre envol au combat à bord d’un Arsenal personnalisable, en déclenchant une grande variété d’attaques adaptées au style de jeu de chaque joueur. Ressentez toute l’intensité de combats rapides en explorant librement un monde ouvert mortel et dangereux, aussi bien au sol que dans les airs. Après avoir vaincu vos ennemis et récupéré leurs armes et équipements, améliorez vos compétences afin d’élargir vos options sur le champ de bataille. Enfilez votre armure pour une aventure dark sci-fi où vous pourrez affronter des boss titanesques, en solo ou en coopération en ligne avec jusqu’à deux autres joueurs. Nouveaux venus comme vétérans de Daemon X Machina y trouveront une aventure à la hauteur.