Daemon X Machina passe de la Nintendo Switch à Steam

Daemon X Machina est une des exclusivités de la Nintendo Switch de l'année dernière. .. Mais il s'agissait d'une exclusivité temporaire et on apprend aujourd'hui que le jeu de Mecha de Marvelous sera disponible d'ici quelques jour sur Steam. Même si nous n'avons pas de chiffres officiels, il semble que le jeu n'ait pas vraiment trouvé son public sur Nintendo Switch et voilà donc une occasion pour le jeu d'élargir son audience. Le titre sera disponible sur Steam le 13 février prochain au prix de 59,99€ ou de 47,99€ si vous le précommandez (voir ici).

Pour avoir notre avis sur le jeu, lire notre test complet ici.

"Bienvenue sur le champ de bataille." Vous êtes un Outer, une nouvelle race d'humain apparue après la terrible chute de la Lune. En tant que mercenaire de l'organisation Orbital, vous êtes en première ligne d'une guerre désespérée pour la survie de l'humanité contre les Immortals, des IA corrompues qui se sont rebellées contre leurs créateurs. Aux commandes d'un mecha personnalisable appelé Arsenal, vous devez collaborer avec d'autres mercenaires et effectuer des missions pour vaincre les Immortals une fois pour toutes. Attention, toutefois : dans un conflit de mercenaires, les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain.



Tout droit sorti de l'esprit visionnaire de Kenichiro Tsukuda et du génial concepteur de mechas Shoji Kawamori, ce jeu est une nouvelle génération de combat de mechas ultrarapide. CARACTÉRISTIQUES DU JEU Foncez sur le champ de bataille et affrontez des machines corrompues et des Immortals colossaux dans des combats frénétiques.



Personnalisez intégralement votre Arsenal grâce à diverses armes et pièces conformes à vos spécifications.



Récupérez des pièces d'équipement et des armes sur les ennemis vaincus et utilisez-les immédiatement sur le champ de bataille.



Personnalisez votre avatar grâce à de nombreux éléments esthétiques. Passez sous le bistouri et bénéficiez de modifications corporelles pour apprendre de nouvelles compétences en changeant votre apparence.



Faites équipe avec d'autres joueurs en mode coopératif en ligne afin d'éliminer des boss ou d'effectuer des missions d'exploration visant à repérer les bases des Immortals et à débloquer de l'équipement puissant.



Affrontez d'autres joueurs en mode 1 vs 1 ou 2 vs 2 pour progresser dans les classements et devenir le meilleur mercenaire.

Source : Steampowered