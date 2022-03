Cursed to Golf - Préparez-vous à tester les Green du Purgatoire cet été sur Nintendo Switch

Vous aimez le golf et le Purgatoire ? Annoncé en fin d'année 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Cursed to Golf développé par Chuhai Labs et édité par Thunderful nous avait annoncé une sortie dans le courant de l'année 2022. C'est par le biais d'un nouveau communiqué que nous apprenons ce jour que ce jeu de golf diabolique en 2D fera son arrivée dans le courant de l'été . En attendant d'en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.

Dans Cursed to Golf, vous incarnez le golfeur maudit, piégé dans le purgatoire du golf après avoir été stoppé net par la foudre. Pour remonter sur la terre des vivants, vous devrez jouer sur 18 trous ressemblant à des donjons. Ces trous infernaux sont équipés de téléporteurs, de TNT, de ventilateurs surpuissants et d'autres défis qui mettront vos compétences à l'épreuve dans une boucle "golfique" qui vous fera jouer au golf, mourir et rejouer. Sans parler des boss que vous devrez vaincre si vous voulez lever votre malédiction et échapper à votre destin.

Vous pouvez obtenir un coup de pouce dans votre quête sous la forme d'Ace Cards. Ces cartes vous donnent accès à des trucs et astuces qui vous permettront d'arrêter le temps, de réajuster vos tirs en l'air, de geler des masses d'eau dangereuses et bien plus encore. Ces cartes ne sont pas seulement très amusantes à utiliser, elles sont aussi vitales si vous voulez terminer les 18 trous dans le respect du compteur PAR et éviter que votre malédiction ne vous ramène au point de départ et ne vous oblige à recommencer votre parcours.