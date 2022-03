Crystar - Découvrez le prologue du nouvel Action-RPG de Furyu sur Nintendo Switch

C'est le nouveau titre du studio Furyu à sortir sur Nintendo Switch. Edité par NIS America dans nos contrées, l'Action-RPG Crystar sera officiellement disponible le 1er avril 2022 sur l'eShop, ainsi qu'en version physique. En attendant notre test à venir dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir ci-dessous le prologue du jeu. Ce dernier vous permettra d'en apprendre davantage sur sa protagoniste, mais également l'environnement dans lequel elle évolue.

Pour tenter d'expier ses péchés, Rei doit se battre et se frayer un chemin à travers le Purgatoire pour faire revivre sa sœur. Choisissez parmi quatre personnages jouables et découvrez les vérités et les tragédies de leurs passés. Faites de votre douleur une force en convoquant les puissants Guardians à vos côtés. Et quand le chagrin vous accable, puisez votre force dans vos larmes pour vous développer.

Ce n'est qu'en surmontant les ennemis extérieurs et son conflit intérieur que Rei pourra se libérer de sa souffrance.