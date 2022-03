Crystar - Découvrez le trailer de lancement du nouvel Action-RPG de FuRyu

Nouvelle sortie signée FuRyu et édité par NIS America, Crystar débarque ce vendredi 1er avril sur Nintendo Switch. L'Action-RPG est déjà disponible en Amérique du Nord, et s'est offert un trailer de lancement que nous vous laissons découvrir ci-dessous. En attendant la publication de notre test dédié, vous pouvez trouver notre vidéo de gameplay juste-ici.

Pour tenter d'expier ses péchés, Rei doit se battre et se frayer un chemin à travers le Purgatoire pour faire revivre sa sœur. Choisissez parmi quatre personnages jouables et découvrez les vérités et les tragédies de leurs passés. Faites de votre douleur une force en convoquant les puissants Guardians à vos côtés. Et quand le chagrin vous accable, puisez votre force dans vos larmes pour vous développer.

Ce n'est qu'en surmontant les ennemis extérieurs et son conflit intérieur que Rei pourra se libérer de sa souffrance.